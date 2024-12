Com artilheiro, Corinthians se aproxima da Libertadores

O Corinthians está mais perto de garantir a vaga para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O time paulista bateu o Criciúma fora de casa na noite deste sábado com dois gols do agora artilheiro Yuri Alberto.

Mas o jogo foi cheio de emoções e o Timão foi para o segundo tempo perdendo por 2 a 0. O jogo teve muita confusão no intervalo e durante todo o segundo tempo com brigas de torcidas, brigas com o mascote do Criciúma e bancos de reservas.

Mas o Corinthians mostrou toda sua força no segundo tempo, contando também com falhas dos catarinenses. Em dois minutos o Corinthians empatou o jogo, com Garro mostrando seu bom futebol.

Mas uma falha da zaga do Criciúma e uma assistência de Angel Romero colocaram Yuri Alberto para a virada do jogo. E ainda teve mais um do agora novo artilheiro isolado do Brasileirão 2024.

Corinthians e Bahia

O Timão agora encara o Bahia na terça-feira em Itaquera para garantir a ida para a Liberta2025.

A modelo e fisioterapeuta Jéssica Branco, 24 anos, confirmou que está participando da edição 2024 do concurso Musa Carioca, um projeto que reúne as mulheres mais lindas do Rio de Janeiro que estão representando cada um dos 12 clubes do Campeonato Carioca de Futebol. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jéssica Branco (@jessica.branco_) Representando o Vasco da Gama, seu time do coração, a modelo e influenciadora, revelou que está sendo um sonho e uma experiência incrível participar deste concurso e ela realizou um sonho de pisar no gramado do Maracanã para tirar fotos inéditas com a faixa do Gigante da Colina e exibir toda sua beleza, elegância, charme e seu shape sarado. “Participar do concurso Musa Carioca é para mim uma realização muito grande. Me inscrevi devido a minha paixão pelo Vasco da Gama e não me arrependo, pois me abriu diversas portas e oportunidades de trabalho.”, diz. A morena atualmente vive em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e se considera uma mulher resiliente, alegre, empática e transparente. Ela ama os animais e ama demais o Vasco da Gama. Além disso, ela revelou que sempre que tem um tempinho vai curtir uma praia para renovar seu belo bronzeado. Para acompanhar mais sobre a modelo Jéssica Branco, basta seguir sua página no Instagram @jessica.branco_ Fotos: Léo Cordeiro

