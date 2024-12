Deu fuga com carro roubado, bateu e ainda ateou fogo ao corpo

Um rapaz que deu fuga com um carro roubado acabou ateou fogo ao próprio corpo no momento em que foi parado por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na tarde deste sábado.

Ele ainda agarrou um GM na hora em que tentava por fogo em si mesmo.

A aventura aconteceu na região do Roberto Romano e foram sete viaturas na captura do rapaz.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’ Oeste -SP

NATUREZA: Receptação (art. 180) Homicídio tentado (art. 121)

DATA: 30 de Novembro de 2024

HORA: 15:00

LOCAL INICIAL: Rua Jorge Juventino de Aguiar, nº 60, Conjunto Habitacional Roberto Romano.

LOCAL FINAL: Av. Vereador Fause Jorge Maluf, Jardim San Marino.

EQUIPE: 03 VIATURA 20 GCM CAVALCANTI GCM VEMERSON

EM APOIO:

VIATURA 25 SUB-INSP SLAINE GCM GUSMÃO

VIATURA 105 GCM PULTRINI SUB-INSP PIGATTO

VIATURA 10 GCM BATISTELA INSPETOR CLAUDIO

VIATURA 40 GCM SIQUEIRA GCM SANTOS

APOIO TATICO 04 GCM SERNAJOTTO GCM VILALLON GCM GABRIEL

APOIO TATICO 03 GCM SILVA SUB-INSP FIRMINO GCM FERNANDO

SÍNTESE

Esta guarnição em patrulhamento preventivo no interior do Parque dos Ipês, foi informada via CICOMM que o veículo FIAT PULSE, emplacamento SYA1D55, BRANCO, produto de furto, havia passado no videomonitoramento pela Rua XV de Novembro, sentido bairro Roberto Romano.

Mediante os fatos, esta guarnição se deslocou até o referido bairro, realizando patrulhamento preventivo com vistas ao veículo, momento que na Rua Jorge Juventino de Aguiar nos deparamos com o mesmo, emitido ordem de parada com dispositivos sonoros e luminosos, porém, não foi respeitado pelo condutor Fabio.

Foi iniciado o acompanhamento veicular, conduzindo o veículo com velocidade incompatível da via, desrespeitando todas as sinalizações de trânsito, sendo acompanhado por esta viatura e as demais, tomando sentido área central, transitando pelos bairros Roberto Romano, Parque Residencial Rochelle, Parque Olaria, Centro, 31 de Março, Conjunto Habitacional Trabalhadores e Jardim San Marino.

Momento que veio a colidir com o muro de uma residência, em seguida o indivíduo desceu do veículo em posse de uma garrafa com combustível e um isqueiro, entrando em luta corporal com estes patrulheiro.

No momento que seria contido Fabio ateou fogo em seu corpo, em sequência o indivíduo saiu em desabalada carreira pela via pública e agarrou o patrulheiro Gusmão dizendo que não iria morrer sozinho, em consequência o patrulheiro sofreu queimadura de 1º grau em seu braço direito,

novamente foi imobilizado e contido, realizado uso de algemas, conforme decreto 8858/2016.

Fabio foi socorrido até o Hospital Afonso Ramos, permanecendo sob cuidados médicos em estado gravissimo sob escolta policial.

Veículo removido ao plantão policial e posteriormente ao pátio municipal onde será restituído ao seu proprietário. Ocorrência apresentada no plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade policial que determinou elaboração do BO PC e a prisão em flagrante de Fabio, que permaneceu sob escolta policial até alta hospitalar.