Artista americanense realiza exposição de espécies de corujas brasileiras

A população de Americana pode conferir até 23 de agosto a exposição individual e inédita do artista plástico Thiago Burioli.

“StrigFormas” traz ao público uma visão detalhada e artística de oito espécies de corujas brasileiras, representadas por esculturas e aquarelas, totalizando 17 obras. As esculturas mesclam figuras humanas com características das corujas.

As obras são resultado de meses de trabalho do artista por meio de recursos da lei Complementar 196 de 2022 (Lei Paulo Gustavo), selecionado através de edital de chamamento público realizado pela Prefeitura Municipal de Americana, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Compromisso com a Acessibilidade

A exibição conta com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Todas as obras são acompanhadas de audiodescrição e os vídeos de making off das obras incluem descrição em Libras e legendas, garantindo uma experiência inclusiva para todos os visitantes.

Serviço:

Exposição StrigFormas

Produção: Thiago Burioli

Curadoria: Renata Borges

Data: 15 de julho a 23 de agosto

Local: MAC Americana – Avenida Brasil, 1293 – Jardim São Paulo

Horário: De segunda a sexta-feira das 9h às 16h30.