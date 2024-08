Final de semana deve passar sem chuva em Americana e região

A chuva não deve dar as caras mais um final de semana em Americana e região. De acordo com o Climatempo, a possibilidade é de 0% tanto no sábado, quanto no domingo.

A temperatura fica em torno de mínima de 14ºC e máxima de 31ºC. A preocupação segue sendo a umidade do ar. A mínima fica em 34% e máxima de 78%. Os picos mais secos acontecem durante o dia, entre meio dia e 18h.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém o alerta de perigo potencial para a baixa umidade.

“INMET publica aviso iniciando em: 02/08/2024 11:00. Terminando em: 02/08/2024 19:00. Umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%”.