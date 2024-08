Aneurisma de Aorta: Entenda o que fez Otaviano Costa passar por cirurgia no coração

Otaviano Costa surpreendeu os seguidores ao divulgar um vídeo no dia 22 de julho, revelando que havia feito uma cirurgia cardíaca doze dias antes.

O procedimento, que durou cerca de sete horas, foi necessário após um diagnóstico de aneurisma na aorta, surgido depois que o apresentador procurou ajuda médica por sentir desconforto no peito.

Neste domingo (28), no “Fantástico”, o apresentador contou detalhes da condição descoberta após dores musculares nas costas que, no fim,não tinham relação com o problema do coração e foram definidas por ele como um “sinal divino”.

“É um cenário assustador, quando volta. Não é uma cirurgia simples. Foram 8 horas, eram 2 drenos com sangue saindo. Ele teve uma mini complicação, digamos assim, que foi um sangramento que continuou, que era coagulação até regular isso. Acho que foi as piores horas da minha vida”, contou a Flávia Alessandra, a esposa de Otaviano.

O que é o aneurisma de aorta?

O aneurisma da aorta é uma dilatação anormal localizada na parede da nossa maior artéria. Embora o aneurisma possa ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as ilíacas, femorais, poplíteas, viscerais e até nas artérias do cérebro, é mais comum na aorta, a maior artéria do corpo.

De acordo com o médico cardiologista Dr. Roberto Yano, o aneurisma pode se formar em outros locais e levar à complicação gravíssimas quando o diagnóstico não é feito à tempo.

“Geralmente, esses aneurismas se formam na aorta abdominal, logo abaixo das artérias renais, mas podem ocorrer tanto na parte torácica quanto na parte abdominal da aorta”.

“O problema pode se desenvolver de forma silenciosa e quando não se tem um diagnóstico a dilatação pode aumentar gradualmente levando a um rompimento repentino e levando à morte súbita”, alerta.

Como é feito o diagnóstico do aneurisma da aorta?

O problema pode se manifestar muitas vezes de forma assintomática, por isso é importante realizar check-ups de rotina para ter um diagnóstico e tratamento precoce, afirma o Dr. Roberto Yano.

“A maioria dos aneurismas da aorta não causa sintomas aparentes e é descoberto por acaso em exames de rotina, como ultrassonografia, ecodopplercardiograma, raio-X ou tomografia, o médico também pode palpar um aneurisma, dependendo o tamanho se for na região abdominal”.

“Quando há suspeita de aneurisma de aorta torácica, exames de imagem, como ecocardiografia, ressonância magnética e tomografia, são usados para avaliar a aorta em detalhes e identificar o problema”, explica Dr. Roberto Yano.

Após o susto, Otaviano conta que agora passou a ter uma nova data de nascimento, uma data de ‘re-nascimento’.

“Eu não celebrei a minha festa de 50 anos. Me Arrependi. Agora vou celebrar a de 52, Só que aí eu vou celebrar a de 52, com duas datas, no dia 13 de maio, quando eu nasci, no dia 10 de julho, quando eu sobrevivi”, contou o apresentador durante a entrevista.

