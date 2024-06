As novas tendências da fidelização de clientes

Os tradicionais programas de fidelidade, focados no acúmulo de pontos ou troca por benefícios, já não conseguem mais garantir a construção de relações duradouras e efetivas entre empresas e clientes. A tendência do mercado agora é uma abordagem que passa pela formação de parcerias estratégicas e experiências exclusivas. As marcas querem proporcionar uma jornada envolvente, capaz de estabelecer um ecossistema abrangente e com alta percepção de valor.

De acordo com a pesquisa “Tendências de fidelização e engajamento 2024”, elaborada pela plataforma Tudo Sobre Investimentos (TSI), as novas abordagens de loyalty indicam a necessidade de combinar diferentes ferramentas e aprofundar as relações entre empresas e clientes.

A mudança na forma como as marcas enxergam a necessidade de fidelizar clientes não é exclusividade do mercado brasileiro. De acordo com o Global Customer Loyalty Report 2024, da plataforma britânica Antavo, 67% das empresas pretendem intensificar os investimentos na retenção de clientes, apontada como muito mais estratégica do que a aquisição de novos clientes. Além disso, 90% das companhias planejam remodelar seus programas de fidelidade este ano.

Entre os novos modelos de fidelização, destaca-se a oferta de interações e experiências exclusivas. De acordo com os estudos, 71% dos consumidores esperam interações personalizadas, e 76% se decepcionam quando elas não acontecem. Para 80,6% dos clientes, a personalização é um item relevante na relação entre marca e consumidor.

Os dados levantados pela TSI apontam ainda que a fidelização via parcerias deve se consolidar como uma tendência em alta para os próximos cinco anos. Nada menos que 73% dos consumidores esperam que as empresas entendam suas necessidades e anseios. Para tanto, as marcas precisam identificar as demandas de seus clientes e atuar em colaboração com eles, numa jornada de via dupla que precisa gerar ganhos e vantagens para as duas partes.

A consolidação de parcerias entre marcas e clientes passa, então, por ações e programas que ajudem profissionais a se desenvolver e ampliar suas visões de negócios. Desta forma, empresas contribuem diretamente para elevar os lucros de seus clientes, e em contrapartida recebem a fidelização e o estabelecimento de uma relação saudável e rentável.

Parcerias estratégicas

Um dos programas de fidelização mais alinhados com as novas tendências é o “Sou Parceiro”, da Soluti, líder no mercado de certificação digital. O programa foi completamente remodelado para reforçar parcerias estratégicas e promover o crescimento profissional dos clientes.

O novo “Sou Parceiro” oferece vantagens ainda maiores para os profissionais que buscam simplificar a gestão contábil e aumentar seus lucros. Com acesso a benefícios exclusivos, incentivos, atendimento personalizado e oportunidades de ganhos, os parceiros da Soluti podem contar com todo o suporte necessário para alcançar seu potencial máximo.

“O ‘Sou Parceiro’ representa não apenas um marco importante na história da Soluti, que sempre se destacou por estar alinhada às últimas tendências do mercado, mas é também uma demonstração do nosso compromisso em fortalecer e valorizar as parcerias. Oferecemos todas as ferramentas necessárias para otimizar e alavancar a performance de nossos aliados. Quando o nosso cliente ganha, nós também ganhamos”, afirma Vinicius Sousa, CEO e Diretor Comercial da Soluti.

Entre os benefícios oferecidos pelo programa, destacam-se o Certificado Bird ID, uma solução de identidade digital inovadora e segura, ideal para as necessidades do mundo moderno; o atendimento imediato por videoconferência, com suporte personalizado e ágil por meio de videochamadas; a simplificação do processo de renovação do Certificado Digital, e o apoio comercial e tecnológico, com suporte completo para o sucesso dos parceiros e atendimento personalizado e eficiente.

Além disso, o “Sou Parceiro” oferece diversas modalidades de parceria, como “Sou Contador”, “Sou Consultor”, “Sou Autoridade de Registro” e “Sou Parceiro SSL”, cada uma delas adaptada para atender às necessidades específicas de cada profissional. Há ainda o “Sou Master”, modalidade premium de parceria na qual associados com reconhecimento no mercado podem se tornar embaixadores e representar o “Sou Parceiro” e a Soluti. O “Sou Master” inclui projetos como o “Sou Master Day”, um evento voltado para envolver e ampliar relações com os membros, e o “Sou Master Club”, uma mentoria para associados ministrada pelos embaixadores.

Com o “Sou Parceiro”, a Soluti quer intensificar a interação com profissionais interessados em expandir seus negócios e aumentar seus lucros, promovendo uma comunidade comprometida em fortalecer relacionamentos e alinhada às tendências mais promissoras do mercado de fidelização.

