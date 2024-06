Nubank perde valor de mercado após flerte com extrema direita

O Nubank enfrenta uma crise nas redes sociais nesta terça-feira, 18, após um post de sua sócia-fundadora, Cristina Junqueira, no Instagram. A imagem compartilhada pela executiva mostra um convite recebido para um evento do Brasil Paralelo, com participação do psicólogo Jordan Peterson, tão popular quanto controverso pelo conteúdo de suas palestras e publicações.

O Brasil Paralelo é uma empresa de mídia e alvo constante de críticas por conta de sua linha editorial, que abre espaço para pautas que vão desde o negacionismo sobre as mudanças climáticas até a um documentário sobre o agressor de Maria da Penha, retrato como injustiçado, passando por ensino de História com conteúdo impreciso.

A imagem compartilhada por Junqueira na noite de segunda-feira, 17, chegou às redes poucos dias após uma reportagem do Intercept apontar uma ligação antiga entre o Nubank e o Brasil Paralelo.

O diretor da empresa, segundo o Intercept, foi um dos principais engenheiros de software do banco digital, e foi denunciado na internet por suas postagens com ideias extremistas e pelo envolvimento em fórum com discurso de ódio. Ainda assim, relata a reportagem, o banco teria mantido o profissional em seu quadro.

Entre os críticos à postagem de Cristina Junqueira está a deputada Erika Hilton (Psol-SP). Ela compartilhou o post de Junqueira acompanhado de outras postagens sobre a relação do Nubank com o Brasil Paralelo. A publicação reúne mais de 55 mil curtidas, e passa dos 13 mil compartilhamentos e 1 mil comentários até a noite desta terça-feira.

