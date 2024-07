Atirador era do partido de Trump e tinha 20 anos

O atirador que abriu fogo contra Donald Trump no atentado deste sábado foi identificado pelo FBI.

A polícia norte americana afirmou neste domingo (17/08) ter identificado o autor do disparo que feriu o ex-presidente como um homem branco, de 20 anos, originário da Pensilvânia. Ele foi morto.

Trata-se de Thomas Mattew C*, morador de Bethel Park, distrito a cerca de 70 quilômetros do local do atentado e localizado na Pensilvânia, mesmo estado onde foi realizado o comício em que Trump foi atacado e sofreu um ferimento na orelha direita.

O escritório do FBI em Pittsburgh confirmou ainda neste sábado que Trump, sofreu uma “tentativa de assassinato”. A informação foi dada em uma entrevista coletiva por Kevin Rojek, agente especial encarregado do escritório de campo do FBI na cidade. Ele pediu ajuda dos moradores para coletar dados sobre o caso.

Atirador deixa 1 morto na plateia e 2 feridos gravemente

No entanto, ainda não se sabe quais seriam as motivações do suposto atirador e se ele era o que é conhecido como “lobo solitário” ou tinha um cúmplice.

A rede de televisão CNN informa que quando os agentes chegaram ao homem, ele estava deitado no telhado onde teria disparado os tiros. Ele não tinha nenhum documento consigo, o que dificultou sua identificação por horas. As autoridades informaram que coletaram amostras de DNA para identificá-lo

Foi possível ver imagens dos policiais chegando ao telhado onde o homem estava deitado, vestido com roupas de camuflagem cinza.

