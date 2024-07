Um homem foi preso pela policia militar após o furto de 32 kg de carne bovina em Americana. O caso foi registrado no Jardim Ipiranga na manhã deste sábado (13).

Os policiais cabo Fábio e soldado Guilherme da equipe do Rádio Patrulhamento de Motocicletas foram informados do crime e seguiram para um estabelecimento comercial.

No local, o proprietário informou que um funcionário poderia estar furtando peças de carnes.

O rapaz de 30 anos foi abordado e, durante averiguação no seu carro, que estava no estacionamento do proprio comércio, os policiais encontraram duas caixas de carnes bovina.