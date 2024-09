Atleta americanense de apenas 6 anos já coleciona medalhas e procura patrocinador

Com apenas 6 anos de idade, o atleta americanense Artur Matara tem se destacado nos campeonatos de Karatê por todo o país.

Com 13 medalhas conquistadas em torneios regionais, estaduais e nacionais, atualmente Artur está na faixa amarela. Dedicado, o pequeno é um dos atletas do Instituto Jr Dias e treina desde os 5 anos com a sensei Isabel Dias e o sensei Paulinho Dias.

O último desafio de Artur foi o Campeonato Brasileiro de Karatê e Open Nacional de Okinawa, eventos que aconteceram em João Pessoa (PB) e reuniram os atletas do país com destaque na modalidade. O atleta conquistou medalha de ouro no Kata e se classificou para as finais do Campeonato Brasileiro, que acontece em Recife, em novembro.

“Essa última vitória foi um mix de emoções, pois era a última chance de classificação para o brasileiro e ela ainda veio com ouro”, conta o pai do karateca, Jean Matara.

Jean frisa, ainda, que a família está à procura de patrocinadores para que Artur participe das finais em novembro. Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 99372-6218.