Home office sempre em alta mesmo pós Covid

Como procurar vagas de home office mesmo sem experiência?

No começo do ano, o LinkedIn divulgou que 25% das oportunidades de trabalho publicadas na rede social envolviam trabalho remoto ou híbrido, e esse número chamou a atenção do mercado. Um ano antes, em 2023, o percentual de vagas com essas opções remotas era de 39%, ou seja, o mercado reduziu em 14% o volume.

Com o trabalho 100% presencial retomado em grande parte das oportunidades, ainda vale a pena tentar essas modalidades à distância? Para Karina Pelanda, Gerente de Recrutamento e Seleção da RH NOSSA, sim:

“Claro que o presencial voltou com força, isso era normal e até esperado, mas existem empresas que gostaram do modelo home office ou híbrido. Apesar da redução no número dessas vagas, ainda assim é uma excelente maneira de conseguir se recolocar no mercado de trabalho”.

A especialista lembra que muitas empresas não voltaram 100% ao presencial, optando pelo formato híbrido, que traz o melhor desses dois universos. Dependendo do negócio, muitas empresas perceberam que a flexibilidade oferecida pelo home office, mesmo que híbrido, valeu a pena e fez sentido em muitos aspectos.

O novo desafio agora é ter os conhecimentos que a profissão exige, combinados com o modelo de trabalho remoto. Um profissional de atendimento ao cliente, por exemplo, além de precisar ter as habilidades de relacionamento que a vaga solicita, também precisa ter conhecimentos técnicos suficientes para trabalhar em casa mantendo a cultura da empresa:

“Muitos candidatos entendem do trabalho, mas esbarram em ações rotineiras, como digitação rápida e falta de familiaridade com ferramentas online e aplicativos, fundamentais para conseguir uma vaga de home office. Caso não tenha essa experiência, o ideal é fazer um curso gratuito para melhorar as práticas de digitação, que serão úteis”.

Praticar o uso de ferramentas como Excel e similares, assim como aplicativos de gestão de trabalho, como Trello, são habilidades bem apreciadas por recrutadores. Como explica Karina, os trabalhos à distância, mesmo que híbridos, vão precisar desses conhecimentos.

“Uma boa dica é treinar e incluir no seu currículo os cursos realizados, quem sabe até criar um pequeno portfólio, mesmo sem experiência prévia, incluindo transcrições de algum áudio e criação de textos e planilhas. Se a pessoa estiver qualificada para a vaga e ainda conseguir mostrar que está pronta para as atividades que o trabalho à distância vai demandar, há uma grande chance de conseguir a oportunidade” finaliza a especialista.