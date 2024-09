Um homem foi espancado até a morte em Americana na noite do domingo (22).

Osmair Bosco, 47, foi espancado até a morte por populares depois de tentar matar a ex-companheira, de 48 anos, e um adolescente, filho dela, de 16 anos. Outra mulher, de 39 anos, vizinha da residência, também foi vítima de Bosco.

O caso aconteceu na Rua Bandeira Branca, no Jardim das Flores, e a Polícia Militar foi acionada para atender o caso.

Segundo a PM, o caso aconteceu por volta das 23h30. O homem entrou na casa da mulher já bastante alterado e munido de uma faca, enquanto proferindo ameaças de morte.

Na sequência seu filho, menor de idade, ex-enteado do agressor, acompanhado de sua vizinha, tentaram parar a ação do indivíduo, fato que culminou no esfaqueamento de ambos pelo homem.

Além disso foi relatado que o adolescente, mesmo ferido no braço, teria conseguido atingir o indivíduo com um pedaço de madeira, sendo a parte depois agredida por populares. O Corpo de Bombeiros compareceu no local.

Espancado não resistiu

Bosco deu entrada no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e veio a óbito. Já a vizinha, de 39 anos, permanece internada em estado grave. O menor foi medicado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José e liberado.

A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a vítima de 48 anos afirmou que havia sido ameaçada no dia anterior (21). Já o corpo do autor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), enquanto o caso segue em investigação.

