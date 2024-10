Atleta de 7 anos de Americana conquista ouro no Pan-Americano de Jiu-Jitsu

No último dia 29 de setembro de 2024, o jovem atleta Rafael Perassa Longo, de apenas 7 anos, morador de Americana, brilhou no Campeonato Pan-Americano da CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Com uma performance impecável, Rafael conquistou a medalha de ouro em sua categoria, demonstrando todo o seu talento e dedicação ao esporte.

Leia + Sobre todos os Esportes

Segundo o professor Samuel Costa, que acompanha de perto o desenvolvimento do atleta, o resultado foi fruto de muito esforço e disciplina. “Tenho muito orgulho do Rafael. Ele é uma criança que treina com muita dedicação todos os dias, e o resultado não poderia ser diferente diante de tanta determinação”, comentou o professor.

A conquista de Rafael Perassa Longo no Pan-Americano reforça seu potencial no jiu-jitsu e serve como inspiração para outras crianças que sonham em seguir no esporte.

O aluno é atleta da academia Samuel Costa Brazilian Jiu-Jítsu que tem parceria com o Instituto Jr Dias, onde oferece bolsas 100% gratuitas para alunos em situação de vulnerabilidade social.