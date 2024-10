A Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa (AAANO) participará da 36ª edição da Festa das Nações da cidade, que ocorre de 11 a 13 de outubro, na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura Municipal.

A famosa Cebola Australiana da entidade, prato sucesso de público desde 2015, ano que a associação entrou para a festividade, será a atração da barraca e este ano poderá alcançar 2500 unidades vendidas desde a entrada no evento.

Segundo Carlos Pinotti, presidente da AAANO, este ano a Cebola Australiana entrou como parte das comemorações dos 30 anos da entidade.

“Nossa Barraca Australiana já é um sucesso na cidade. Anualmente, desde a nossa primeira participação, vendemos uma média de 250 cebolas por edição e queremos aumentar cada vez mais. Estamos há 8 anos na Festa das Nações e este ano completamos 30 anos de atividades em Nova Odessa. São muitos motivos para celebrar e temos um time de voluntários engajado para realizarmos a melhor e maior festa de todos os tempos. Tragam os amigos, a família e façam uma combinação incrível: um prato maravilhoso com sabor de solidariedade”, comenta.

Cada Cebola Australiana vendida terá sua venda revertida para novos projetos da AAANO, que visa ampliar a visibilidade da causa animal em toda a cidade.

“Vamos investir em formas de conscientização para que Nova Odessa caminhe rumo à diminuição de animais abandonados, fim dos maus-tratos e campanhas de adoção dos cães e gatos da AAANO. Participar da Festa das Nações também tem um valor simbólico: expandir o conhecimento sobre a causa animal em Nova Odessa. É uma oportunidade da população conhecer mais sobre nosso trabalho e entrar junto conosco nessa batalha tão importante”, finaliza Pinotti.

Para saber mais sobre o evento, acesse a página do Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.

Serviço Aaano

36ª Festa das Nações de Nova Odessa – Barraca Australiana

Quando: 11, 12 e 13 de outubro de 2024

Horário: Sexta das 19h às 23h, sábado das 18h às 00h; domingo das 11h às 20h

Local: Praça dos Três Poderes – Av. João Pessoa, 777 – Bosque dos Cedros, Nova Odessa – SP

Entrada gratuita