Kasino, que hitou nos anos 200 com Can’t get over it se apresenta em Americana este feriado no sábado 12 de outubro.

Se você tem mais de 30 anos possivelmente já ouviu algum hit da banda. Músicas do grupo, como “Can’t Get Over”, dominaram trilhas sonoras de novelas, programas de TV e paradas de sucesso das rádios nos anos 2000.

Mais notícias da cidade e região

No meme “Vai, Kasino”, do apresentador Gilberto Barros, o grupo foi “eternizado” e ficou conhece até entre os mais jovens.

Ver o KASINO se apresentando na cidade é um prato cheio para os fãs.