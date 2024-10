Rafael Piovezan visita Novo Complexo de Esportes do Parque do Lago

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, visitou o novo Complexo de Esportes e Qualidade de Vida “Alcindo da Rocha – Zinhão”, espaço localizado entre o Parque do Lago e o Vista Alegre que foi entregue oficialmente na última quinta-feira (3).

A ampla área entre a Avenida Ruth Garrido Roque e Rua da Benignidade foi transformada e ampliada, ganhando novos equipamentos. O novo projeto contemplou a reforma do pavimento existente com novo calçamento, reforma de escadaria da Rua da Benignidade, iluminação em LED, quadra de Vôlei de Areia, quadra de Basquete 3×3, realocação do playground e implantação de campo de grama sintética.

“Esta é uma das maiores áreas que transformamos em nossa cidade. Vale a pena demais ver o pessoal utilizando este novo espaço, inclusive com um dos mais de 100 grupos do QualiVida. E agora eu aproveitei para ir até lá, conversar com o pessoal e até bater uma bola com o Nicolas, com o Kauan e o Pedro, que chegou no finalzinho da nossa visita. Isso é Qualidade de Vida! Essa é a marca de Santa Bárbara d’Oeste!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.