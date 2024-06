Atrás de Ozempic e Venvanse, bandidos invadem farmácia na Avenida Brasil

Uma quadrilha roubou, na madrugada desta sexta-feira (7), uma farmácia na Avenida Brasil, em Americana. Os bandidos, que usavam máscaras, levaram R$ 107 mil em medicamentos e cosméticos. Ninguém foi preso.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, dois homens e uma mulher invadiram a farmácia por volta de 1h30 e tinham interesse em dois medicamentos, Ozempic, caneta usada para tratamento de diabetes e para emagrecimento, e Venvanse, medicamento para tratamento de TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade).

Simulando estarem armados, os bandidos perguntaram aos funcionários onde estava o Ozempic e levaram todas as caixas que ficavam na geladeira, além de pegar todas as caixas de Venvanse. Segundo o Boletim de Ocorrência, foram levados R$ 85 mil em medicamentos.

A mulher colocou um lençol no chão e roubou todos os produtos de beleza que ficam numa prateleira, com custo estimado de R$ 22 mil.

Durante o roubo, um dos bandidos estaria usando um ponto no ouvido para se comunicar com uma pessoa que estaria fora do estabelecimento.

O trio tentou trancar os funcionários numa sala, mas não conseguiu. Eles teriam exigido, então, que eles ficassem na sala por ao menos 20 minutos.

