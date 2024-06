Mulher só deixa marido dirigir carro de app se ela for junto

veja o vídeo que circula nas redes sociais

Mulher que inspirou ‘stalker’ de Bebê Rena pede US$ 170 milhões em processo contra Netflix:

Fiona Harvey, a advogada escocesa de 58 anos que inspirou a personagem Martha na série Bebê Rena (Baby Reindeer), entrou nesta quinta-feira (7) com um processo em um tribunal da Califórnia pedindo indenização de US$ 170 milhões à Netflix.

A produção, que bateu recordes de audiência, foi criada pelo escritor Richard Gadd retratando a personagem – não identificada – como uma stalker que tornou sua vida um inferno na vida real.

Fiona acabou sendo identificada por “detetives da internet”, deu uma entrevista ao popular jornalista de TV Piers Morgan em que nega vários fatos mostrados na série, e agora acusa a Netflix de difamação, imposição intencional de sofrimento emocional, negligência e violação de seu direito de publicidade.

O programa foi apresentado pela Netflix como sendo baseado nas experiências de Richard Gadd, na pele do personagem Donny Dunn, lidando com a stalker (perseguidora) Martha Scott. A saga teria começado depois que ele serve a ela um chá grátis no pub em que trabalhava.

Nas chamadas, o programa é descrito como “uma cativante história real”.

No processo, Harvey afirma que a Netflix espalhou com o seriado Bebê Rena “mentiras brutais”, incluindo que ela é uma “perseguidora condenada duas vezes e sentenciada a cinco anos de prisão”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP