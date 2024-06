O vereador Carlos Fontes (União Brasil) informou que está com dengue

e que precisa de cuidados médicos. Ele disse que está com dor, diarreia e mal estar.

Ore por mim. Estou a 3 dias de cama com dengue. E os efeitos são os piores possíveis. Muita dor, diarreia e mal estar. Me perdoe que não consigo atender neste momento.

Dengue é tema de atividades e ações nas escolas municipais de Santa Bárbara



As ações de conscientização e combate à dengue na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste continuam em diversas unidades escolares, tanto municipais quanto conveniadas. Essas iniciativas são promovidas pela Secretaria de Educação, por meio do Núcleo de Educação Ambiental, e envolvem milhares de alunos e suas famílias. As atividades lúdicas são uma parte essencial dessas ações, ajudando os alunos a entenderem a importância da contribuição de cada um no combate à dengue.

Os estudantes aprendem a importância de cuidar de possíveis criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela urbana, além de conhecerem sobre os sintomas e as formas de prevenção.

Dentre as ações estão rodas de conversa, sequências pedagógicas, jogos, apresentações, elaboração de cartazes, músicas, passeatas pelo bairro e a sacola itinerante temática, na qual os alunos levam livros e conteúdos e propagam o conhecimento e as práticas de prevenção em casa, com suas famílias, atuando como agentes mirins de combate à dengue. Os conteúdos são adaptados às diversas faixas etárias.

Além disso, a Secretaria da Educação, em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio do Setor de Combate às Endemias do Departamento de Vigilância em Zoonoses (DVZ), possibilitou palestras e formações a profissionais da Educação, com orientações sobre o controle do mosquito nas unidades escolares e informações para utilizarem de forma pedagógica nas escolas, junto aos alunos e famílias.

Assim que os conteúdos são ministrados, as escolas registram em um drive eletrônico para que possam compartilhar suas experiências e inspirar novos formatos e outras unidades escolares. Mais de 60 escolas, entre municipais e conveniadas já compartilharam suas ações, que seguem durante o ano letivo. A Rede Municipal de Ensino atende cerca de 16 mil alunos, da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com ações intensificadas de combate ao mosquito Aedes aegypti em várias regiões do Município. O trabalho ininterrupto é priorizado em regiões com casos positivos ou com aglomerado de casos suspeitos e, também, em bairros onde o monitoramento entomológico realizado diariamente indica alto índice de circulação de mosquitos, objetivando a remoção de criadouros e orientações à população.

Confira algumas medidas de prevenção:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas e dores no corpo, o cidadão deve procurar pela unidade de saúde mais próxima de casa e não se automedicar – já que alguns medicamentos podem agravar o quadro.

