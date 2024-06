Monaro leva pauta conservadora ao Parlamento da RMC

O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’oeste, vereador Paulo Monaro, se reuniu

esta quarta-feira com o presidente do Legislativo da cidade de Campinas e também presidente do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), vereador Luiz Carlos Rossini.

Durante o encontro, o chefe da Casa de Leis barbarense solicitou a criação de uma comissão permanente em defesa da vida e da família dentro do parlamento metropolitano.

Segundo Monaro, essa comissão teria como objetivo discutir temas como políticas de apoio às famílias, proteção dos direitos das crianças e combate à violência doméstica, entre outros assuntos relevantes para a região. Além disso, os presidentes discutiram os temas para as próximas reuniões do parlamento e definiram que Santa Bárbara d´Oeste sediará o evento no dia 02 de agosto próximo.

“A criação dessa comissão demonstra o compromisso das lideranças da RMC em promover a defesa dos valores familiares e a proteção da vida, através do debate e da implementação de políticas públicas que beneficiem a população. A expectativa é que a comissão seja um espaço de diálogo e construção de propostas de garantia do bem-estar e da segurança das famílias da RMC”, declarou Monaro.

