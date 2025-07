Dia da Pizza: pizzarias independentes crescem 24,6% em 4 anos

Nesta quinta-feira, dia 10 de julho, é comemorado o Dia da Pizza. No Brasil, estatísticas mostram que a preferência das pessoas por um dos pratos mais queridos do mundo reflete diretamente nos negócios. Entre 2021 e 2024, o número de pizzarias independentes (que não pertencem a redes de empresas) cresceu 24,6%, passando de 27 mil para pouco mais de 33,6 mil. É o que mostra o Sebrae-SP a partir de dados da Euromonitor International.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com as estatísticas, 27% do total dessas pizzarias (7,6 mil) oferecem serviço completo, com atendimento em mesa, por meio de garçons; enquanto 73% (28 mil) não oferecem esse serviço, se restringindo a delivery ou retirada. O crescimento no período também teve destaque às pizzarias sem serviço completo (32%), contra 4,7% das que oferecem atendimento no local.



Especificamente em 2024, o faturamento das pizzarias independentes foi na ordem de R$ 24,4 bilhões em todo o Brasil, sendo R$ 15,6 bilhões provenientes das pizzarias com serviço completo e R$ 8,8 bilhões das pizzarias sem serviço completo. A Euromonitor International projeta que, no final de 2026, o mercado de pizzarias independentes seja composto por 34,7 mil estabelecimentos, um crescimento de 28,5% sobre 2021.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Helena Andrade, essa demanda constante se deve a alguns fatores, como o fato de ser um produto versátil e democrático, que agrada diferentes públicos e classes sociais; a facilidade de entrega; o custo-benefício; entre outras características, como a cultura e o apelo emocional. “A pizza é associada a momentos de lazer com a família e amigos, o que estimula o seu consumo. E justamente por isso ela se tornou muito popular no Brasil. Já é um hábito comer pizza no fim de semana, seja em casa ou em uma pizzaria”, explica.

Orientação além do Dia da Pizza

A demanda por pizzas pode ser grande, mas a exigência dos consumidores cresce na mesma proporção. A especialista destaca que, para seguirem vivos nesse mercado tão aquecido, os empreendedores precisam se atentar à qualidade, pois a competitividade é alta. “A experiência proporcionada ao cliente é muito importante, pois hoje as pessoas buscam não apenas se alimentar, mas viver uma experiência gastronômica”, pondera. “A apresentação do produto, a embalagem, o atendimento, o ambiente e o tempo de espera são pontos cruciais para atender as expectativas dos clientes”, ressalta a analista.

Outros pontos fundamentais para qualquer pizzaria, principalmente as independentes, é ter uma boa gestão de estoques para evitar falta e perda de insumos altamente perecíveis. A precificação correta também é essencial, pois muitas pizzarias trabalham com margens muito apertadas e uma precificação incorreta pode colocar em risco toda a operação, mesmo que tenha um bom volume de vendas.

“Acompanhar as tendências do setor também é importante para não perder mercado, já que os consumidores estão ávidos por novidades. Ter uma boa presença digital também se faz necessário, já que o conteúdo gastronômico está entre os mais consumidos do país nas redes sociais, o que se torna uma grande oportunidade para captar novos clientes e gerar relacionamento com os clientes atuais”, complementa Helena.

Para quem pensa em entrar neste momento no segmento de pizzarias, a analista de negócios do Sebrae-SP ressalta que, por ser um setor altamente competitivo, fazer um bom planejamento é essencial. “Uma pesquisa de mercado para entender as necessidades do público-alvo, analisar a concorrência na região onde se pretende abrir a empresa e fazer um plano de negócios que permita identificar a viabilidade econômica do negócio trazem maior segurança e minimizam os riscos de insucesso da operação”, conclui a especialista.

Leia + sobre partidos política regional