Levi Rossi discute melhorias na rodovia SP-304 com diretora do DER-SP

O vereador Levi Rossi (PRD) se reuniu na quinta-feira (3) com a diretora regional do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), Flávia Souza da Silva, e o engenheiro Danilo Dezan, para tratar sobre as condições atuais da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), que atravessa o município de Americana.

De acordo com o parlamentar, a reunião teve como objetivo discutir sobre melhorias na sinalização, segurança e fluidez do tráfego nos acessos da rodovia à cidade e em trechos de maior fluxo.

Fala Levi Rossi

“Estamos diariamente ouvindo as demandas dos moradores sobre melhorias nos acessos da SP-304 e viemos buscar, junto ao governo do estado, alternativas que possam resultar em melhorias reais para quem utiliza a SP-304 e seus acessos, além de possíveis soluções voltadas à mobilidade urbana, segurança e infraestrutura viária”.

