Prefeitura realiza audiência pública para discutir LOA 2025

As secretarias de Fazenda e de Planejamento de Americana realizam, no dia 19 de setembro, audiência pública para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício financeiro de 2025. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município do sábado (31) e segunda-feira (2).

A audiência será realizada às 18h no Auditório Villa Americana, que fica nas dependências do Paço Municipal, à Avenida Brasil, nº 85. As discussões também poderão ser acompanhadas virtualmente pelo site: www.americana.sp.gov.br/audiencia/loa.

Após a abertura e apresentação das propostas, será aberta a palavra para os presentes. O cidadão que estiver acompanhando online poderá enviar perguntas para o e-mail orcamento@americana.sp.gov.br.

A realização da audiência cumpre ao que determinam a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município e a Lei Municipal nº 5.717/2015, que disciplina a realização de audiências públicas.

