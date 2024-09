O atual prefeito Júnior Felisbino (PSD) e o ex-prefeito José Pivatto (PSB) estão tecnicamente empatados na liderança pela Prefeitura de Cosmópolis, com 30,50% e 26,75% das intenções de voto respectivamente.

O ex-vereador Humberto Hiroshi (MDB) vem em terceiro com 9,5%, seguido por Ítalo Marques (PL) com 8,75%. Votos Brancos e Nulos somam 9,75 % e os Indecisos são de 14,75%. Com margem de erro de 4,88% para mais ou para menos, a pesquisa foi realizada nos dias 6 e 7 de setembro.

Pesquisa Estimulada – apresentação dos nomes Júnior Felisbino 30,50% Pivatto 26,75% Humberto Hiroshi 9,50% Italo Marques 8,75% Ninguém / Branco / Nulo 9,75% Não Sabe / Não Respondeu 14,75%

Pergunta Espontânea: quando os entrevistados são perguntados em quem eles votariam para prefeito de Cosmópolis se as eleições fossem hoje, mas sem a apresentação dos nomes dos candidatos, Felisbino aparece com 23,25% e Pivatto com 21%, seguidos a distância por Hiroshi com 5,75 e Marques com 3,50%.

Pesquisa Espontânea Júnior Felisbino 23,25% Pivatto 21,00% Humberto Hiroshi 5,75% Italo Marques 3,50% Outros 0,75% Ninguém / Branco / Nulo 12,50% Não Sabe / Não Respondeu 66,75%

Rejeição: a pesquisa também analisou a rejeição dos candidatos a prefeito de Cosmópolis, permitindo que o eleitor entrevistado rejeitasse um ou mais nomes, desta foram a soma dos percentuais ultrapassam o total de 100%. Humberto Hiroshi é o mais rejeitado com 38,50% de citações, seguido por Ítalo Marques com 33,25%, Júnior Felisbino com 32% e Pivatto, o menos rejeitado, com 26,25%.

Rejeição Júnior Felisbino 32,00% Pivatto 26,25% Humberto Hiroshi 38,50% Italo Marques 33,25% Não Sabe / Não Respondeu 8,75%

Avaliação do Governo Junior Felisbino: a pesquisa também avaliou a atual administração do prefeito Júnior Felisbino. 23,50% dos entrevistados consideram o governo atual como ótimo ou bom, já 44% dos eleitores avaliam como ruim ou péssima a administração.

Avaliação do Governo Júnior Felisbino Ótimo 3,25% Bom 20,25% Regular 30,75% Ruim 23,25% Péssimo 20,75% Não Sabe / Não Respondeu 1,75%

Ex Petistas lideram: os três nomes a frente da corrida eleitoral, Junior Felisbino (atualmente filiado ao PSD), José Pivatto (filiado ao PSB) e Humberto Hiroshi (filiado ao MDB) foram candidatos em eleições anteriores e exerceram cargos políticos pelo PT. Já Ítalo Marques inicia sua trajetória política pelo PL.

Sobre a pesquisa em Cosmópolis

O Instituto AR7 Pesquisas realizou 400 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, na cidade de Cosmópolis, entre os dias 6 e 7 de setembro de 2024. A margem de erro da pesquisa é de 4,88 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP – 00935/2024.

