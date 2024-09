Pesquisa do SBT/VTV traz Chico Sardelli com 60% das intenções de voto

Uma pesquisa do Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisa, contratada pelo SBT/VTV e publicada nesta segunda-feira, traz o atual prefeito de Americana e candidato à reeleição, Chico Sardelli (PL) com 60,6% das intenções de voto. Em segundo vem Maria Giovana (PDT) com 17,1%.

CHICO SARDELLI (PL): 60,6%

MARIA GIOVANA (PDT): 17,1%

RICARDO PASCOTE (UNIÃO BRASIL): 3,6%

EM BRANCO/NULO/NENHUM: 9,6%

NÃO SABE/INDECISO: 9,1%

Maria Giovana lidera a rejeição, com 32,3%, seguida por Ricardo Pascote (União Brasil) 22,3%. Veja abaixo:

Em relação à rejeição de voto para Prefeito?

MARIA GIOVANA (PDT): 32,3%

RICARDO PASCOTE (UNIÃO BRASIL): 22,3%

CHICO SARDELLI (PL): 10,6%

NÃO REJEITA NENHUM: 16,6%

NÃO SABE: 18,2%

Também foi perguntado aos entrevistados o que eles acham do governo do atual prefeito Chico Sardelli (PL) em Americana. Confira abaixo:

APROVA: 72,2%

DESAPROVA: 12,6%

NÃO SABEM DIZER: 15,2%

Pesquisa realizada segundo as regras determinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 23, inciso IX do código eleitoral, e o artigo 105 da lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Sendo realizada pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas, entre os dias 03/09/2024 a 04/09/2024 com margem de erro 4 pontos para mais ou menos, nível de confiança é de 95%.

Foram 604 pessoas entrevistadas em diferentes regiões da cidade.

A data de divulgação está prevista para o dia 09/09/2024

Sob registro: SP – 04716/2024