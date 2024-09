Beatriz Bianchi, da Festa do Peão, morre em acidente de carro

LUTO- Prefeitura de Santo Antonio de Posse- Com profundo pesar veio nesta manhã a notícia do falecimento da jovem Beatriz Bianchi, madrinha da Festa do Peão de Santo Antônio de Posse em 2023, vítima de um grave acidente.

O grave acidente que tirou a vida da jovem de 21 anos foi na manhã desta segunda-feira (9), na rodovia SP-107, em Santo Antônio de Posse. Beatriz voltava de Holambra por volta das 8h50 quando chocou sua motocicleta contra um caminhão, que vinha em sentido contrário.

Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Walter Ferrari, em Jaguariúna, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do caminhão contou que ela teria tentado ultrapassagem pela faixa da esquerda e colidiu frontalmente contra o seu caminhão.

Com sua beleza, carisma e dedicação, Beatriz representou a cidade, levando o nome de Santo Antônio de Posse para toda a região.

O prefeito João Leandro Lolli publicou em suas redes sociais.

Meus sinceros sentimentos aos pais Henrique Bianchi e Karine Schiezari, aos irmãos Pedro e Fausto, familiares e amigos. Que Deus possa confortá-los neste momento. Descanse em paz.

O concurso para escolha da Rainha, Princesa e Madrinha do rodeo possense teve seu desfecho na noite da última quinta-feira, 13 de abril, em edição especial da Feira da Lua. Kelly Samantha Vieira superou as demais candidatas e foi coroada a Rainha da Festa do Peão. Beatriz Oliveira foi eleita a Princesa, Beatriz Bianchi foi escolhida como a Madrinha do evento e Nayara Estefane dos Santos, a Garota Arena.

Dezenove candidatas participaram da disputa que definiu a corte da Festa do Peão. Na primeira fase, dez candidatas foram selecionadas por meio do voto popular via internet. Após a fase eliminatória, uma banca de jurados definiu as vencedoras com base em critérios técnicos.

