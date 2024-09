O time do candidato Henrique do Paraíso esteve este domingo (8) na região da Área Cura para inaugurar o comitê local.

Este foi o 5o comitê inaugurado pela coligação “Sumaré para Todos” — formada pelos partidos Republicanos, MDB, PMB, PL, AGIR, Solidariedade, Podemos e DC.

A cerimônia contou, além da presença de Henrique, com o vice André da Farmácia. A inauguração foi acompanhada por candidatos a vereador(a), lideranças locais e membros da comunidade.

Ao todo, a coligação planeja abrir seis comitês, com um ponto de apoio em cada região da cidade: Centro, Jd. Maria Antônia, Nova Veneza, Matão, Área Cura e Picerno. O objetivo dos comitês é facilitar o encontro com eleitores, distribuir material político e fortalecer a presença da coligação durante o período eleitoral.

Em meio ao entusiasmo do período eleitoral, Sumaré viveu um momento de grande expectativa durante o evento de inauguração que prometeu redefinir o cenário político local.

Com uma plateia atenta e esperançosa, Henrique do Paraíso, candidato a prefeito, e André da Farmácia, seu vice, subiram ao palco para apresentar suas propostas e agradecer às lideranças que contribuíram para a construção de suas trajetórias políticas.

Em discursos marcados pela seriedade e pelo comprometimento com a comunidade, os candidatos destacaram suas intenções de promover um governo dedicado às reais necessidades da população, acendendo uma chama de otimismo e engajamento no eleitorado.

Vice forte no time

André da Farmácia, candidato a vice-prefeito, iniciou seu discurso com uma nota de gratidão que ressoou profundamente com os presentes: “Gratidão a Deus, não por clichê, mas por realidade. Se não fosse Deus, a gente não estava aqui com vida e saúde.”

Ele seguiu destacando seu compromisso com as famílias de Sumaré, com um foco especial nas mães atípicas e nas crianças autistas. “Vamos batalhar pelas famílias sumareenses. Aqui em Sumaré, vai ter um governo sério e comprometido. Aqui não é pra qualquer um não,” afirmou André, transmitindo segurança e determinação em suas palavras.

O candidato a vice prefeito, que é filho do candidato a vereador Welington da Farmácia, também fez questão de reconhecer e expressar sua gratidão ao pai, que desempenha um papel crucial em sua vida e trajetória política.

“Quero agradecer uma pessoa especial na minha vida, que eu não posso deixar de falar nunca, o meu pai, Welington da Farmácia. Deus te abençoe pai, por tudo que o Senhor tem feito. E se eu estou aqui, primeiro é por aquele lá de cima, e segundo é o senhor que sempre acreditou em mim,” disse André, destacando o legado e o apoio contínuo de seu pai.

Henrique do Paraíso, candidato a prefeito, fez um compromisso público de colaboração e autonomia com seu vice, André da Farmácia. A declaração de Henrique promete uma gestão marcada pela cooperação e pela integração, essencial em um período eleitoral cada vez mais competitivo.

“Você vai ter um prefeito que vai te dar autonomia e liberdade para governar junto. Que vai ajudar e que vai lutar lado a lado com você pelo nosso povo”, afirmou Henrique, dirigindo-se ao seu vice. Com uma visão clara de um governo colaborativo, Henrique enfatizou que dará ao seu vice a liberdade necessária para implementar suas ideias e contribuir efetivamente para a administração municipal. “Se o prefeito é a caneta, você vai ser a tinta da caneta!” declarou ele, ilustrando a importância da parceria e da inovação que pretende trazer à gestão.

O evento também destacou o valor da união e da harmonia dentro da equipe. Henrique valorizou profundamente o apoio de importantes lideranças que, apesar de suas candidaturas individuais, decidiram unir forças em prol de um projeto comum para Sumaré.

Welington da Farmácia, Rafael Virginelli e Guilherme Dall’Órto foram reconhecidos por sua disposição em abrir mão de suas campanhas para apoiar o projeto coletivo. Henrique expressou seu agradecimento e admiração, dizendo: “Quero agradecer e valorizar cada um de vocês que teve a seriedade, a ombridade de dar dois passos para trás e unir forças, porque vocês acreditam na sua cidade. Conheço o coração de cada um de vocês e sei da verdade e do amor que carregam pela nossa cidade.”

Neste cenário eleitoral, Henrique do Paraíso e seus liderados se apresentam como um grupo determinado a construir um governo participativo e transparente, onde cada voz tem seu espaço e cada ação é guiada pelo interesse coletivo. O compromisso de trabalho conjunto e a valorização das lideranças locais prometem transformar a política de Sumaré, buscando sempre o melhor para a população.

