Bailarina Farm se torna ícone das esposas troféus

Apareceu a bailarina- Já pensou em ser uma esposa a moda antiga e não precisar mais se preocupar com problemas financeiros? Um sonho, né? Para muitas, isso é a realidade. É o caso de Hannah Neeleman, famosa na internet como Bailarina Farm, que viralizou recentemente após sua suposta rotina vir à tona por meio da revista Times.

A polêmica surgiu quando a revista aparentemente contou a história de um jeito diferente do que Hannah havia dito, dando a entender que a ex-bailarina era submissa ao marido por ter largado tudo para ser dona de casa, algo que ela rapidamente desmentiu. A influenciadora até virou um símbolo do movimento das “Trad Wives”, as esposas troféus, já que é casada com Daniel Neeleman, 35, herdeiro das companhias aéreas Azul e JetBlue.

“No modelo de relacionamento dos ricos, conhecido como estilo de vida Sugar ou hipergamia, é comum que muitas mulheres tenham liberdade de fazer escolhas pensando nos seus sonhos, sem se preocupar com dinheiro, como é o caso dessa ex-bailarina. Isso acontece porque esse tipo de relacionamento é composto por homens bem-sucedidos, os Sugar Daddies, que entendem a necessidade de oferecer todo conforto possível para sua parceira, a Sugar Baby. É um relacionamento baseado na transparência e cumplicidade. Ou seja, se a influencer decidiu parar de trabalhar e se dedicar a outra coisa, provavelmente foi algo que ela e o parceiro combinaram juntos, de maneira que funcione para os dois lados”, afirmou Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio.

Empoderamento também é escolher o conforto

A polêmica envolvendo a bailarina começou quando uma revista publicou um perfil de Hannah e seu marido, Daniel. O casal tem 17 milhões de seguidores desde que ela começou a compartilhar sua vida em uma fazenda em Utah, EUA, com seus oito filhos. Mas a matéria gerou debate sobre o casamento e a criação dos filhos, questionando a decisão de Hannah de ter abandonado a carreira promissora de bailarina para viver como dona de casa. Ela era modelo e estudante de ballet da prestigiosa escola Juilliard, em Nova York.

Em resposta, a influenciadora afirma que as pessoas estão julgando-a por escolher esse estilo de vida, por ter largado o trabalho, já que não era a vida que ela queria.

“Casar com Daniel foi minha melhor decisão. Ele proporciona uma vida inteiramente confortável para nossa família, e eu não mudaria isso”, disse Hannah.

Esposa Troféu (bailarina) ou Sugar Baby?

O termo “esposa troféu” é bem conhecido, mas na prática ele se refere ao estilo de vida Sugar. Nesse modelo, mulheres jovens e independentes, chamadas de Sugar Babies, buscam um relacionamento simples e transparente com um parceiro mais experiente e bem-sucedido, o Sugar Daddy. Esse estilo de vida é perfeito para quem quer uma convivência mais leve e sem pressões.

