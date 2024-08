São Paulo perde pro Atlético (0-1) com gol no fim

O São Paulo foi derrotado em jogo de ida da Copa do Brasil com gol nos instantes finais. O Tricolor não conseguiu superar o jogo defensivo do Atlético Mineiro na noite desta quarta-feira no Morumbis.

O gol dos visitantes foi marcado já nos acréscimos. Battaglia marcou aos 47′ em lance revisado pelo VAR.

O Tricolor teve mais ações que o adversário, mas não vazou o goleiro mineiro.

A torcida tricolor reclamou da pouca ousadia do técnico Zubeldia, que só foi mexer no time nos últimos da partida.

Outra reclamação foram as cobranças de falta. O time não tem um bom cobrador de lances perigosos.

O time paulista volta a jogar no domingo no Rio de Janeiro, quando enfrenta o Fluminense pela sequência do Campeonato Brasileiro.

