Pneu é a peça automotiva usada mais vendida no estado de São Paulo

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Levantamento feito pela OLX, maior classificado de autos do Brasil, revela que o pneu liderou as vendas de autopeças de segunda mão no estado de São Paulo nos cinco primeiros meses do ano por meio da plataforma, representando cerca de 70,8% dos itens comercializados. Na sequência estão o para-choque (16,8%) e o retrovisor (3,6%).

Dos produtos que geram preços mais econômicos em relação aos novos, o reboque é o mais vantajoso, custando até 49% menos por meio da OLX. Em segundo lugar, o capacete, com uma redução de 46%, seguido pelas unidades de controle eletrônico, que são 37% mais em conta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP