Prefeitura de SBO entrega senhas das moradias sociais nos dias 3 e 4

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, informa que a entrega das senhas para sorteio das moradias para famílias inscritas será realizada nos dias 3 e 4 de setembro, das 8h30 às 17h30, no Ginásio Municipal de Esportes “Djaniro Pedroso”, localizado na Rua Prudente de Moraes, 250, no Centro.

Mais notícias da cidade e região

A entrega será realizada de forma escalonada, com data e horário pré-determinado para cada inscrito, conforme lista disponibilizada nos sites da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br) e da Prefeitura de Santa Bárbara (www.santabarbara.sp.gov.br). As senhas serão entregues em 2 (duas) vias, sendo que uma delas deverá ser colocada na urna, no dia do sorteio.

SORTEIO

O sorteio das moradias será realizado no dia 5 de setembro, às 17 horas, no Estádio Antonio Guimarães (Campo do União Barbarense), na Rua 13 de Maio, 1269, na Vila Aparecida. O depósito das senhas nas urnas será realizado das 13 às 16h30. A presença no sorteio é obrigatória, o não comparecimento implicará na desclassificação da família.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

As 372 moradias de interesse social, em construção na Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Romano, fazem parte do Programa de Parcerias com Municípios, do Governo do Estado de São Paulo. As unidades terão área útil de 47,87 m2, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.