Band decide seguir com Fórmula até 2025

A Band comunica que a transmissão da Fórmula 1 continuará sendo feita por ela até o fim de 2024 e durante todo o ano de 2025, conforme contrato vigente.

Após conversas com a Liberty Media, detentora dos direitos do mundial, não se chegou a um consenso em relação ao distrato e a emissora optou pelo cumprimento do contrato.

Band entrou no lugar da Globo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu na semana passada a manipulação, comercialização, propaganda e uso de implantes hormonais manipulados, conhecidos como “chips da beleza”.

O uso do dispositivo também está vinculado à tratamentos como emagrecimento, aumento massa muscular e da libido e como forma de combater os sinais do envelhecimento. Os chips já eram proibidos pelo Conselho Federal de Medicina pelos riscos à saúde.

