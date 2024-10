Bailarino americanense de 9 anos é aprovado em seleção para Escola Bolshoi

Vicenzo Pessoa, bailarino americanense talentoso de apenas 9 anos, foi um dos selecionados para entrar para a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, filial da maior companhia de balé do mundo, situada em Moscou, na Rússia. A seleção nacional para as vagas de 2025 aconteceu nos dias 18 e 19 de outubro, em Joinville -SC.

Foram 3083 inscritos e apenas 40 foram selecionados para o curso, entre eles Vicenzo, que mora no Jardim Alvorada e é filho de Robert Wagner e Mariza.

Segundo o pai, Vicenzo foi “descoberto” na escola onde estuda, no SESI de Americana. Lá, as professoras viram o talento de Vicenzo, que começou com aulas de ballet na própria escola e, após isso, foi indicado para fazer mais aulas em uma escola especializada, foi quando ingressou na Ballet Art Sandra Godoy.

“Vicenzo é aluno do Sesi e desde criança mostrou interesse pela dança. Quando eu e minha esposa nos casamos, estávamos ensaiando uma valsa e ele bem pequenininho ali olhando atento e querendo participar, foi onde eu pedi para incluir ele junto comigo na valsa”, lembrou Robert.

Os aprovados na Seleção Nacional, serão bolsistas, com 100% de gratuidade e recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar e todo o ensino técnico da dança.

Os alunos recebem educação, aprendem uma profissão, exercitam responsabilidade e constroem cidadania. O curso possui duração de 8 anos.