O presidente da Casa de Leis barbarense, vereador Paulo César Monaro, se reuniu, na manhã desta segunda-feira (21 de outubro), com a atriz e escritora Noêmia Aquino, autora do livro “Trabalhe, reze e creia – O poder do pensar positivo”; “Desperte o seu chamado”, coautoria com 15 autores; e “Páginas compartilhadas”, em colaboração com sete autoras.

Leia + sobre política regional

Formada em Teatro e Comunicação, Televisão e Cinema pelo Conservatório de Arte Dramática Emílio Fontana, Noêmia visitou o gabinete da presidência para discutir uma possível parceria com a Escola do Poder Legislativo Barbarense (EPLB) “Vereador Erb Oliveira Martins” na realização de palestra motivacional e debate de suas obras.

Monaro reeleito

De suplente a presidente da Câmara, Paulo Monaro avançou e conseguiu a reeleição no PSD como único nome do partido na eleição deste ano. Agora ele se tornará o único nome do partido com mandato na cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP