Barbarense Elo Pigatto (11) faz vakinha pra disputar mundial de jiu-jitsu

A barbarense Elo Pigatto fez uma vakinha para poder ir ao Mundial juvenil de Jiu Jitsu que acontece agora em agosto em Las Vegas.

Este é considerado um dos torneios de maior prestígio do mundo do grappling sem kimono do jiu jitsu Brasileiro. Este evento vai acontecer nos dias 15,16,17 e 18 de agosto de 2024 na cidade de Las Vegas, NV nos (EUA). Atualmente não possuo apoiadores financeiros e não tenho condições financeiras para arcar com as despesas de viagem. A participação deste campeonato é de suma importância para meu futuro profissional. Desde já agradeço