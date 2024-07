Felipe Neto se torna sócio da 'Jovem Pan da esquerda'

Felipe Neto se tornou sócio do ICL, canal do Youtube que se apresentou como alternativa à Jovem Pan na rede social que mais fala de política no Brasil.

O ICL (Instituto Conhecimento Liberta) surgiu de uma ideia de Eduardo Moreira, homem que saiu do mercado financeiro e cresceu mostrando uma visão diversa da grande mídia em especial na relação do Mercado Financeiro com o jornalismo econômico.

O ICL reúne hoje nomes grandes do jornalismo brasileiro e se consolidou como voz dissonante também do jornalismo alinhado aos governos petistas, mas servindo muito como base para a defesa de valores mais à esquerda no embate com o bolsonarismo e com o pensamento liberal que grassa nas redações dos grandes jornais.

Felipe Neto usou as redes sociais Para anunciar a entrada na nova casa. Leia abaixo

É com muito orgulho que anuncio que sou o novo sócio do ICL. Vamos alçar voos cada vez maiores e levar uma mídia humanista e progressista para a casa de mais e mais brasileiros.

