Bares e restaurantes da RMC tem 4º mês seguido de saldo positivo de empregos

O setor de alimentação – bares e restaurantes – da Região Metropolitana de Campinas (RMC) fechou maio com um saldo de 44 novos postos de trabalhos com carteira assinada. É o que mostra o Cadastro Geral de Empregos e Desempregado (Caged), do Ministério do Trabalho, divulgado nesta quinta-feira (27). Foi o quarto mês seguido em que o número de contratações supera os das demissões. No acumulado de 2024, o segmento tem saldo de 332 novas admissões. Dos 20 municípios que integram a RMC, 10 apresentaram saldo positivo.

De acordo com o Caged, o número de admissões no setor em maio foi de 2.933, enquanto as demissões somaram 2.889, resultando no saldo positivo. No mês anterior (abril), bares e restaurantes tiveram saldo positivo de 41 novos empregos gerados.

Pelo segundo mês seguido, Indaiatuba, com saldo de 37 postos de trabalho, lidera a lista dos municípios com maior geração de vagas. Na sequência, aparecem Itatiba (27), Sumaré (21), Holambra (13), Paulínia e Artur Nogueira (5). Já entre as cidades que fecharam o mês com saldo negativo, Hortolândia aparece em primeiro, com 17 postos fechados, Jaguariúna (-12), Santa Bárbara D’ Oeste (-11), Americana (-9) e Valinhos (-8).

André Mandeta, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas, chama a atenção para o alto número de admissões – 2.933 no mês –, o que mostra a capacidade do setor em gerar empregos. “Apesar da alta rotatividade vista pelas demissões, tivemos pelo quarto mês seguido saldo positivo”, diz.

“Analisando os números mensais, o mês de janeiro foi fora da curva, com 425 postos negativos, o que impediu um saldo anual até aqui ainda mais positivo”, explica o presidente da Abrasel Regional Campinas.

Ele lembra, ainda que os bares e restaurantes da região de Campinas encontram dificuldades há muito tempo para preencher seus quadros e estão com 20% das vagas para serem preenchidas, o que corresponde a cerca de 16 mil postos de trabalho em aberto”, acrescenta.

