Prefeito Chico assina convênio para construção de creche na região da Praia Azul

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou, nesta quinta-feira (27), o Termo de Compromisso Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do Governo Federal, para a construção de uma nova creche no Jardim Barra do Cisne I, região da Praia Azul. A assinatura ocorreu no Gabinete do Prefeito com a presença do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, além de representantes da Caixa Econômica Federal, responsável pelo repasse de recursos.

A creche será construída em uma quadra da Avenida Gine Faraone Zanaga, entre as avenidas Américo Schneider e Padre Constantino Gardinali, e terá capacidade para até 376 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino).

O prefeito Chico Sardelli celebrou a formalização, que permitirá ao município ampliar a oferta de vagas na Educação Infantil. “A região da Praia Azul merece esse carinho e esse olhar, com uma nova creche vamos atender mais famílias, oferecendo Educação de qualidade para as crianças americanenses”, declarou.

O investimento será da ordem de R$ 5,8 milhões, com contrapartida municipal de cerca de R$ 58 mil. O modelo Proinfância Tipo 1, proposto pelo Governo Federal, prevê a edificação de um prédio com dez salas, para o desenvolvimento de atividades pedagógicas voltadas a crianças atendidas pela Educação Infantil nos segmentos creche e pré-escola.

“A construção de uma nova creche se soma aos esforços da Secretaria de Educação para revitalizar nossas escolas e oferecer às famílias a infraestrutura adequada para as atividades pedagógicas das crianças. Estou muito feliz de participar deste ato de formalização”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou mais uma etapa desta conquista. “A nova creche da região da Praia Azul vai atender uma demanda importante para nossa rede e estamos ansiosos para ver o espaço se tornando realidade”, destacou.

O convênio com o Governo Federal foi firmado por intermédio da Secretaria de Gestão de Convênios de Americana, responsável pela tramitação do processo e pela documentação necessária. Os secretários Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios), Simone Inácio de França Bruno (Fazenda) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação) também participaram do ato.

“É uma alegria para a Secretaria de Gestão de Convênios participar de iniciativas relevantes para a história de Americana, como é o caso da construção de mais uma creche”, disse Zerbetto.

Estiveram presentes ainda a secretária adjunta de Educação, Evelene Ponce Medina, as diretoras da pasta, Eliana Baird e Graciete Pereira, e os servidores José Luiz Pavanelli (Superintendente da Regional de Campinas da Caixa Econômica Federal), Fábio Estevam Vieira (Superintendente Executivo de Governo), Celso Eduardo Moreno Nucci (Gerente da GIGOV) e Tanecy Torres (Representante Caixa).