Período de inscrições para 372 moradias do Romano começa no dia 1º de julho

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) abre na próxima segunda-feira (1º) o período de inscrições cadastrais para as 372 moradias de interesse social, em construção na Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Romano.

O empreendimento habitacional faz parte do Programa de Parcerias com Municípios, do Governo do Estado de São Paulo. As unidades terão área útil de 47,87 m2, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.

Seguindo as diretrizes da CDHU, as inscrições serão realizadas apenas de forma ‘online’, mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no site www.cdhu.sp.gov.br.

Na página inicial haverá um banner “Faça agora sua inscrição”, clicar para ser redirecionado para a próxima tela. Em seguida selecione o empreendimento Santa Bárbara d’Oeste-D, opção “inscrição” e siga as orientações.

Será enviado o código de acesso por SMS ou ao e-mail informado pela pessoa interessada. Validar o código recebido no menu “validar código de acesso” e preencher todos os campos obrigatórios. Ao concluir a inscrição será enviado por e-mail os dados cadastrados pela família e o número da inscrição.

As inscrições poderão ser realizadas das 9 horas do dia 01/07/2024 até as 17 horas do dia 19/07/2024.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste oferecerá total apoio na divulgação das informações. Caso a pessoa não consiga realizar a inscrição diretamente no site da CDHU poderá procurar por orientação em um destes locais:

* Núcleo de Atendimento Social da Cidade Nova

* Núcleo de Atendimento Social do Mollon

* Núcleo de Atendimento Social do Cruzeiro do Sul

* Núcleo de Atendimento Social Rotary

* Núcleo de Atendimento Social San Marino

* Núcleo de Atendimento Social Centro Social Urbano

* Núcleo de Atendimento Social Jardim Europa

* Centro de Referência de Assistência Social | CRAS 1 – Vista Alegre

* Centro de Referência de Assistência Social | CRAS 2 – Bairro São Fernando

* Centro de Referência d Assistência Social | CRAS 3 – Bosque das Arvores

* Centro de Referência de Assistência Social | CRAS 4 – Conjunto Roberto Romano

* Centro de Referência de Assistência Social | CRAS 5 – Planalto do Sol II