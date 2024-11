Barra Recheada de Pistache: uma receita para inovar e surpreender

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

A Barra de Pistache é perfeita, seja você um confeiteiro em busca de novas ideias para ampliar seu cardápio, ou um apaixonado por fazer doces em casa. Com a praticidade do TOP sabor Pistache, preparar esta receita se torna uma experiência prazerosa e acessível, com resultado digno de confeitaria.

Barra de Pistache





Ingredientes:

Para a casca:

1 kg de chocolate meio amargo ou ao leite (preferencialmente de cobertura)

Recheio:

300 g de cobertura TOP sabor Pistache

100 g de creme de leite

30 g de manteiga sem sal

Modo de preparo:

Preparando a casca:

Derreta a cobertura TOP sabor Pistache conforme instruções da embalagem. Montagem das cascas:

Use formas de silicone para barras de chocolate. Pincele o chocolate temperado nas cavidades da forma, garantindo que as laterais fiquem bem cobertas. Leve à geladeira por 5 minutos até firmar. Em seguida, passe mais uma camada de chocolate nas cascas para deixá-las mais resistentes. Coloque na geladeira novamente por mais 10 minutos. Fazendo o recheio:

Para o ganache, derreta a cobertura TOP sabor Pistache conforme instruções da embalagem. Acrescente o creme de leite e a manteiga, misturando bem até obter um creme liso e brilhante. Deixe esfriar um pouco para não derreter a casca. Montagem final:

Retire as formas da geladeira e preencha as cavidades com o recheio, deixando espaço para fechar com mais chocolate. Cubra o recheio com o chocolate temperado restante, alisando bem a superfície. Leve à geladeira por mais 10 a 15 minutos, até o chocolate firmar e as barras desmoldarem facilmente.

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: até 4 unidades

Grau de dificuldade: Fácil

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP