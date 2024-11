Nova música de Péricles atinge mais de 1 milhão de views no Youtube, três dias após lançamento

Na última sexta-feira, Péricles divulgou em todas a plataformas de áudio a canção “Já É”, primeira faixa do novo projeto. Em poucos dias de lançamento, o vídeo da música já alcançou mais de 1.5 milhões de views no YouTube.

Após o sucesso das primeiras edições, em 2019 e 2022, Péricles deu início à terceira edição do PAGODE DO PERICÃO em uma turnê nacional. O primeiro show da label foi em Brasília, onde foi gravado um audiovisual que contou com as participações de Ferrugem, Xanddy Harmonia e da dupla Israel e Rodolffo.

“Essa música é um grande sucesso do Jorge Aragão, um nome que não poderia ficar de fora dessa reunião para cantar sambas que é o Pagode do Pericão. O Jorge é uma das maiores referências do samba, com uma obra vasta para todos os amantes do gênero e da música em geral”, fala Péricles.

Além de Jorge Aragão, clássicos de Arlindo Cruz, grupo Raça, Reinaldo, Fundo de Quintal, Beth Carvalho, Xande de Pilares, Jovelina Pérola Negra, grupo Atitude 4, Almir Guineto, Dona Ivone Lara, dentre outros, entraram no repertório do PAGODE DO PERICÃO – ao vivo em Brasília – que será lançado em duas partes. A primeira ainda este ano e a segunda no início de 2025.

Com um setlist recheado de hits do pagode entre os anos 80 e 2000, os shows do PAGODE DO PERICÃO têm 3 horas de duração e recebem convidados diferentes em cada praça. A turnê da label, que já passou por Brasília e Salvador, a partir de dezembro segue para as cidades de Vitória, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Santos, Belo Horizonte, Porto Alegre, Belém, Manaus e Florianópolis. O show de São Paulo, que acontece dia 25 de janeiro, no Pavilhão do Anhembi, também será registrado em áudio e vídeo, e lançado no próximo ano.

Streaming – https://orcd.co/ja-e-pericles

YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=bGoebD08cas

