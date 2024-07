Bazar do Pernas da Alegria este sábado dia 13

O Bazar promovido pelo Pernas da Alegria acontece este sábado em Americana

O evento vai servir para ajudar as famílias com as crianças com deficiência em suas necessidades.



Data : 13 de Julho

Horário: das 8:00 até 13 :00

Local : IGREJA PRESBITERIANA

Rua : Sete Setembro, 363 -Centro Americana

“ Bazar em Prol das Famílias atendidas pelo Instituto Pernas da Alegria . “

A ONG Pernas da Alegria existe há mais de 3 anos e atende cerca de 300 famílias com crianças e adolescentes em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

