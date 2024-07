Bradesco abre vagas de estágio na região

Programa de Estágio Bradesco 2024

O Bradesco, um dos principais grupos financeiros do país, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio que busca por estudantes que estejam a partir do 2º semestre da graduação ou 1º semestre de tecnólogo. Os interessados devem possuir disponibilidade para estagiar 20, 25 ou 30 horas semanais, preferencialmente pelo período de 2 anos (no caso das universidades que permitem o estágio apenas no último ano de curso, o programa será de 1 ano).

Os estagiários terão a chance de mergulhar no universo dos grandes investimentos e contarão com uma trilha de desenvolvimento focada na integração ao time e imersão na cultura Bradesco, desenvolvimento de competências corporativas essenciais e de competências técnicas alinhadas às áreas de atuação.

O Programa conta com vagas para as seguintes localidades: Vitória (ES), Rio Verde (GO), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Belém (PA), Petrolina (PE), Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Rio do Sul (SC), Joinville (SC), Cascavel (PR), Curitiba (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Araguaína (TO), Araçatuba (SP), Bauru (SP), Campinas (SP), Guarulhos (SP), Osasco (SP), Piracicaba (SP), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP) e São Paulo (SP).

Além de Bolsa-auxílio compatível com o mercado, os talentos selecionados contarão com benefícios como auxílio transporte, universidade corporativa Bradesco, programa interno orientativo e assistencial de saúde e bem-estar, seguro de vida e descontos e condições especiais em diversos produtos e serviços da organização Bradesco.

As inscrições para o Programa de Estágio Bradesco 2024 vão até 26/07/2024.