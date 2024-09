Bebê Rena vence Emmy; veja outros vencedores

O Emmy 2024 consagrou “Xógum – A Gloriosa Saga do Japão”, “Hacks” e “Bebê Rena” como, respectivamente, melhor série drama, melhor série de comédia e melhor série limitada ou antologia. Netflix x Disney.

Embora “The Bear” viesse como a grande favorita ao prêmio de melhor comédia, este acabou indo para “Hacks”, série da HBO e da Max estrelada por Jean Smart e Hannah Einbeinder que também levou mais dois prêmios na noite: Smart faturou a estatueta de melhor atriz em série de comédia e o trio Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky levou o prêmio de melhor roteiro.

A segunda temporada de “The Bear”, por sua vez, também não saiu de mãos vazias. A série ganhou os prêmios de melhor ator coadjuvante (Ebon Moss-Bachrach), melhor ator (Jeremy Allen White), melhor atriz coadjuvante (Liza Cólon-Zayas) e melhor direção (Christopher Storer) em série de comédia. Mesmo assim, não ter levado o grande prêmio da noite foi uma surpresa, já que vinha como a franca favorita em apostas de especialistas.

Nos campos de série dramática e série limitada, não houve muitas surpresas. O drama medieval “Xógum” foi consagrado com quatro prêmios, finalizando o Emmy 2024 com 18 estatuetas (a série já havia levado 14 troféus no Creative Arts Emmys, dedicado às categorias técnicas).

Leia + sobre Famosos, artes e música

Por fim, o hit “Bebê Rena” terminou a noite com quatro prêmios: melhor ator (Richard Gadd), melhor atriz (Jessica Gunning), melhor roteiro (Gadd), e melhor série limitada ou antológica.

Hiroyuki Sanada Xógum: A Gloriosa Saga do Japão Melhor Ator em Série Dramática Xógum: A Gloriosa Saga do Japão Melhor Série Dramática Hacks Melhor Série de Comédia Jean Smart Hacks Melhor Comediante Feminina Anna Sawai Xógum: A Gloriosa Saga do Japão Melhor Atriz em Série Dramática Jodie Foster True Detective: Night Country Atriz em Minissérie ou Filme para TV Jeremy Allen White O Urso Melhor Ator em uma Série de Comédia Ebon Moss-Bachrach O Urso Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia Billy Crudup The Morning Show Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática Liza Colón-Zayas O Urso Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia Lamorne Morris Fargo Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme Greg Berlanti Governors Award The Traitors Melhor Reality Show de Competição Elizabeth Debicki The Crown Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática Richard Gadd Bebê Rena Melhor Ator em Minissérie ou Filme Jessica Gunning Bebê Rena Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme Paul W. Downs À Prova de Balas Melhor Roteiro em Série de Comédia Jen Statsky À Prova de Balas Melhor Roteiro em Série de Comédia Lucia Aniello À Prova de Balas Melhor Roteiro em Série de Comédia Richard Gadd Bebê Rena Melhor Roteiro em Minissérie, Filme ou Especial Dramático Will Smith Negociando com Tigres Melhor Roteiro em Série Dramática Last Week Tonight with John Oliver Melhor Roteiro em Série de Variedades Frederick E. O. Toye Céu Carmesim Melhor Direção em Série Dramática The Daily Show Primetime Emmy Award for Outstanding Talk Series Christopher Storer Peixes Melhor Direção em Série de Comédia Last Week Tonight with John Oliver Primetime Emmy Award for Outstanding Scripted Variety Series Steven Zaillian RIPLEY Melhor Direção de Minissérie, Filme ou Especial Alex Edelman – Só para Nós Melhor Roteiro para Especial de Variedade Bebê Rena Primetime Emmy Award for Outstanding Limited

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP