Novos integrantes são eleitos para o Parlamento Jovem da Câmara de Sumaré

A Escola do Legislativo Ceilita Miranda de Nadai, da Câmara Municipal de Sumaré, concluiu, na tarde desta segunda-feira (16), a apuração dos votos para o Parlamento Jovem 2025. Vinte e um estudantes do ensino médio de escolas públicas da cidade foram eleitos para o mandato de um ano. A posse dos novos parlamentares jovens acontece em novembro, e as atividades do projeto começam em janeiro do próximo ano.

Para a legislatura 2025, foram eleitos 13 meninos e 8 meninas de 16 escolas de diversas regiões da cidade. O estudante Rick Iromura Nascimento, da Escola Municipal Dr. Leandro Franceschini, foi o mais votado, com 180 votos. Os parlamentares jovens foram eleitos pelos próprios estudantes da rede pública, após um período de campanhas eleitorais realizadas nas escolas.

Neste ano, foram totalizados 5.098 votos, sendo 4.950 válidos, 122 nulos e 26 brancos. Ao todo, 167 estudantes de 22 escolas estaduais e uma municipal se inscreveram para concorrer a uma das vagas do Parlamento Jovem.

O projeto institucional criado pela Câmara Municipal de Sumaré tem como principal objetivo oferecer aos estudantes uma formação cidadã que contribua para o aprimoramento da democracia. O Parlamento Jovem esclarece a função e o cotidiano do Poder Legislativo através de sessões ordinárias mensais, além de cursos de formação e atividades que explicam o processo legislativo aos participantes.

Confira os eleitos para o mandato de 2025:

Rick Iromura Nascimento – E.M. Leandro Franceschini 180 votos Abner Samuel Lopes – E.E. Profa. Elysabeth M. Rodrigues 177 votos Jamylly M. Martins – E.E. Maria de Lourdes 162 votos Luana Machado – E.M. Leandro Franceschini 146 votos Matheus Daniel Barbosa Lira – E.E. Ângelo C. Dall’Orto 123 votos Lucas Grechi Moura – E.E. Marianina 117 votos Murilo Viana Ferreira – E.E. Wadih Jorge Maluf 117 votos Matheus Amaral Silvino – E. E. Residencial Bordon 113 votos Julia Vieira dos Reis – E.M. Leandro Franceschini 106 votos Melissa Acosta Nascimento – E.E. João Franceschini 106 votos Rodrigo Rodrigues Dalmédico Vollet – E.E. Marianina 85 votos Fabrício Eduardo dos Santos – E.E. Jeny Bonadia 83 votos Gabriel Alves Brandão – E.E. Luis C. Dall’Orto 83 votos Gustavo Silva Santos – E. E. Alice A. de Souza 82 votos Breno Henrique de Albuquerque Ferreira – E.E. Jeny Bonadia 80 votos Reltiman Akilly Silva do Santos – E.E. Marianina 72 votos Ana Elisa Hebermann da Silva – E.E. Antonio do V. Sobrinho 71 votos Lucas Azevedo Scarpelli F. – E. E. Ver. Euclides Miranda 69 votos Larissa Nascimento da Silva – E.E. Marinalva Colossal 67 votos Emanuelle dos Reis Zambeli – E.E. Prof. Vito C. Cerbasi 65 votos Maria Eduarda Pádua da Silva – E. E. Manuel Albaladejo 65 votos

