Instituto Jr Dias emplaca 3 nas finais do Campeonato Brasileiro de Karatê

De 12 a 15 de setembro, os atletas do Instituto Jr Dias disputaram em João Pessoa – PB, competindo por uma vaga no Campeonato Brasileiro de Karatê e no Open Nacional de Okinawa, eventos que reuniram os atletas mais destacados do país na modalidade.

Quatro atletas competiram pela oportunidade de participar das finais, que ocorrerão em novembro, em Recife, representando o Estado de São Paulo sob a liderança técnica de nossa presidente, Isabel Dias.

Confira os resultados do Campeonato Brasileiro Zonal:

Sub 8 Feminino

1° Lugar no Kata:

🥇Iza Maria Dias

Sub 8 Masculino

1° Lugar no Kata:

🥇Artur Matara

2° Lugar no Kata:

🥈Kael Vieira

Resultados do Open Okinawa:

Sub 8 Feminino

– 1° Lugar no Kata:

🥇Iza Maria Dias

Sub 8 Masculino:

– 1° Lugar no Kata:

🥇Artur Matara

Sub 10 Masculino

– 1° Lugar no Kata:

🥇Kael Vieira

