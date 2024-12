Conheça a Bia Torres, a cantora e compositora goiana que foi do pop ao sertanejo

De olhos brilhantes e voz marcante, Bia Torres, a artista que conquistou corações durante a sua participação no grupo BFF Girls, agora desbrava novos horizontes em carreira solo. Aos 19 anos, a cantora e compositora goiana inicia a sua carreira solo no universo sertanejo, trazendo consigo a paixão e a intensidade de uma geração que cresceu acompanhando seus passos.

Para marcar essa nova fase na carreira, Bia lança “Direito de Ficante”. O single inédito é mais do que uma canção: é um manifesto das relações contemporâneas, um retrato sensível das emoções de uma “ficada” que não se transforma em algo mais. Com um timbre que equilibra doçura e força, Bia traduz em melodia o ciúme, a dúvida e a posse que rondam essas histórias tão comuns. “Essa música nasceu de coisas que ouvi e já vivi. Queria compor algo que me representasse nessa nova fase, conectando com meu público”, conta a cantora, que viu o trecho da música viralizar no TikTok antes mesmo do lançamento oficial.

Por trás do sucesso, está o produtor musical Jenner Melo, conhecido por seu trabalho com grandes nomes como Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano. Com duas indicações ao Grammy Latino, Jenner empresta sua experiência e sensibilidade à essência de Bia, criando uma sonoridade que respeita suas raízes e explora novos caminhos.

Em menos de 72 horas, Bia teve um crescimento de mais de 33% nas plataformas digitais. O clipe de “Direito de Ficante”, dirigido por Diogo Vieira, reflete essa conexão íntima com o público, misturando elementos contemporâneos e autenticidade visual que reforçam a identidade criativa da cantora.

Assista agora “Direito de Ficante”: https://youtu.be/ThYVfY0fehg?si=Gnh6G8UpQZDm4GH1.

Mas essa é apenas a primeira nota das novidades. Em 2025, Bia Torres irá lançar mais algumas músicas, irá abrir a sua agenda de shows e promete grandes novidades. Seu repertório incluirá não apenas suas composições autorais, mas também releituras emocionantes de clássicos sertanejos, mostrando respeito à tradição enquanto abre caminhos para a inovação.

Para os fãs de longa data, que a acompanharam desde os tempos do The Voice Kids e através do sucesso com o BFF Girls, a nova fase de Bia é uma oportunidade de redescobrir a artista por uma nova lente. Determinada a traduzir suas emoções em música, ela carrega o legado de seu passado com orgulho. “Estou pronta para abraçar esse novo caminho que está se abrindo e esse é só o começo”, afirma Bia Torres.

Aos que a descobrem agora, Bia Torres é mais do que uma voz promissora. Ela é uma contadora de histórias que canta o que vive, ouve e sente. Sua entrada no universo sertanejo é um sopro de modernidade que, ao mesmo tempo, reverencia as raízes da música brasileira. E assim, com “Direito de Ficante”, Bia escreve o primeiro capítulo de uma história que promete emocionar fãs de todo o país.

