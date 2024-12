Papai Noel do Tivoli faz entrega de brinquedos em 10 bairros de Santa Bárbara

O Tivoli Shopping realizou na manhã desta segunda-feira, dia 23, a entrega dos brinquedos arrecadados durante a Campanha de Natal, reforçando o espírito de solidariedade e união que marca o período natalino. Com a contribuição de clientes e visitantes ao longo do último mês, foram arrecadados cerca de 1.500 brinquedos, que fizeram a alegria de crianças de 10 bairros e comunidades de Santa Bárbara d’Oeste.

A caixa de doações, localizada ao lado do trono do Papai Noel, entre as lojas Renner e Riachuelo, foi o ponto central para receber as doações.

A distribuição dos brinquedos foi feita pelo Papai Noel junto da equipe de funcionários do Tivoli. Os brinquedos foram distribuídos para crianças dos bairros Conjunto Habitacional Roberto Romano, Jardim Laudissi, Parque Olaria, Parque Rochele, Vista Alegre, Parque do Lago, Manaus, Condomínio Araçá, Condomínio Jequitibás e Recreio Alvorada.

“A campanha é uma oportunidade de unir a comunidade em torno de um propósito maior. Estamos muito orgulhosos do engajamento de nossos clientes, que tornaram possível transformar o Natal de tantas crianças. Ver o sorriso de cada uma delas é o maior presente que poderíamos receber,” afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Tivoli segue com horário especial de funcionamento

O Tivoli segue neste início de semana com horários especiais de funcionamento. O shopping funcionará até as 23h nesta segunda-feira, dia 23, para que os clientes aproveitem para organizar suas celebrações de Natal e Ano Novo.

Na terça-feira, dia 24, véspera de Natal, o atendimento será das 10h às 17h, programação que se repete no dia 31, véspera de Ano Novo.

Nos dias 25 (Natal) e 1º (Ano Novo), as lojas e quiosques estarão fechados. O funcionamento de restaurantes, praça de alimentação e lazer é facultativo, a partir do meio-dia.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.