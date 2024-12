Bilionários no Brasil são quase todos herdeiros

O número de bilionários no Brasil tem aumentado bastante nos últimos anos. Não é à toa que, de 2023 para 2024, o país viu um salto de 33% no número dessas pessoas super ricas. Há quem pense que, para encontrar um parceiro bem-sucedido, ou melhor, um Sugar Daddy, é preciso sair do país, mas esses ricos estão mostrando que o jogo também pode ser jogado por quem é de casa.

“Por serem pessoas que dedicaram muitos anos de suas vidas a construir suas carreiras, é comum que muitos passem a dar prioridade a tudo que ofereça praticidade, e na vida amorosa isso não seria diferente. É comum vermos que muitos deles adotam o estilo de vida Sugar, onde têm a chance de desfrutar de um relacionamento discreto e exclusivo, com luxo e privacidade”, comentou Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio.

Bilionários: Riqueza por herança foi a que mais cresceu na América

Segundo o relatório ‘Billionaire Ambitions Report 2024, realizado pelo banco UBS, o Brasil conta com 60 bilionários, 19 a mais do que em 2023. Juntos, eles acumulam nada mais, nada menos do que US$ 154,9 bilhões.

Desses 19 novos bilionários, apenas 35% são empreendedores, enquanto os outros herdaram suas fortunas. Segundo Rafael Gross, co-responsável pela plataforma brasileira de Global Wealth Management do UBS, isso acontece porque o Brasil tem “empresas familiares muito consolidadas e fortes, especialmente em setores estratégicos como agronegócio, bens de consumo e energia, que são essenciais para a economia do país”.

De acordo com um levantamento recente do MeuPatrocínio, cerca de 28% dos homens registrados como Sugar Daddies na plataforma são herdeiros, enquanto os outros 72% são distribuídos entre empreendedores, médicos, políticos e profissionais de outras áreas de sucesso.

“Quando a gente olha para esses números, fica fácil entender que o perfil do Sugar Daddy está muito ligado à riqueza, seja por herança ou por carreiras bem-sucedidas. Mas quem acha que esse tipo de relação é só sobre dinheiro está enganado. Essas pessoas escolhem esse modelo de relacionamento porque, nele, conseguem algo a mais: uma comunicação aberta e uma convivência leve, sem cobranças. No fim das contas, é isso que faz toda a diferença para quem busca tranquilidade”, finalizou o especialista.

