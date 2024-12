Tivoli Shopping terá Blitz da Paz neste sábado

O Tivoli Shopping recebe neste sábado, dia 07, das 10h às 16h, a Blitz da Paz. A atividade faz parte das comemorações das campanhas 16 Dias de Ativismo Pelo Fim da Violência contra a Mulher e Laço Branco, iniciativas conhecidas por mobilizar a sociedade em torno do enfrentamento à violência contra a mulher.

As ações são organizadas pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara d´Oeste (CMPDDM SBO), pelo Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição (SSPCIC) e pelo Programa Anjo da Guarda da Mulher, da Guarda Civil Municipal e contam com apoio da Prefeitura e do Tivoli Shopping.

Além da distribuição de panfletos de conscientização, fitas para amarrar nos pulsos e laços brancos para prender nas roupas, durante a Blitz da Paz haverá exibição do Canil da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d´Oeste. A atividade acontecerá das 10h às 11h, no boulevard do shopping.

Mais notícias da cidade e região

“O Tivoli Shopping tem um papel importante na promoção de ações que gerem impacto social. Estamos honrados em apoiar mais uma vez a Campanha Laço Branco, pois ela reforça a necessidade de conscientização e proteção às mulheres, promovendo mudanças significativas na sociedade,” afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

A Blitz da Paz será realizada no boulevard e corredores do Tivoli. “Essa ação de proximidade com a sociedade fortalece e engaja ainda mais a campanha do Laço Branco, principalmente porque proporciona a reflexão para o público masculino, de que eles também têm que ser os nossos parceiros pelo fim da violência, uma vez que, infelizmente , eles são os principais atores na questão da violência contra a mulher. Além da Blitz as palestras ajudam na reflexão e conscientização do público”, afirma a presidente do Conselho da Mulher, a subcomandante da Guarda Civil, Juliana Rodrigues.

Palestra

Além da ação no Tivoli Shopping, a Campanha Laço Branco terá, no dia 14 de dezembro, das 14h às 16h, uma palestra especial com Marilda Lemos, coordenadora do curso “E Agora José”. A iniciativa acontece no Sesetran (Rua Curitiba, 259, Cidade Nova).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

SERVIÇO:

Blitz da Paz

Quando: 07 de dezembro de 2024

Horário: 10h às 16h

Local: Tivoli Shopping